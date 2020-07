SOCIALE

ROVIGO Il Comune stanzia 120mila euro a favore di soggetti privati che organizzano attività educative e ludico-ricreativa per bambini e ragazzi di età compresa tra lo zero ed i diciassette anni. Fino al 31 agosto, le associazioni di volontariato e di promozione sociale, le cooperative sociali, le polisportive, le associazioni sportive dilettantistiche e simili, le società e gli altri soggetti che perseguano finalità educative e ricreative, sportive e socioculturali a favore di minori, che abbiano realizzato un Centro estivo, possono presentare domanda per l'assegnazione del contributo.

COME OTTENERE I FONDI

A renderlo noto gli assessori Erika Alberghini, Mirella Zambello e Roberto Tovo. Le risorse complessive a disposizione sono 120mila di cui 88mila derivanti dal trasferimento statale assegnato al Comune e la differenza di 32mila stanziata appositamente dalla giunta comunale per sostenere l'iniziativa. L'entità del contributo assegnabile a ciascun richiedente sarà graduato a seconda di diversi parametri, tra i quali il tipo di attività realizzata (educativo o ludico-ricreativa), la durata dell'animazione, il numero di bambini e adolescenti accolti, le ore di apertura giornaliere, la previsione o meno del servizio mensa e altri parametri ancora.

Per coloro che presenteranno la domanda entro il 24 luglio è prevista anche la corresponsione di un acconto già dal mese di agosto, per venire incontro alle più immediate esigenze finanziarie. Tutte le informazioni sono comunque reperibili nel bando pubblicato nel sito istituzionale dell'ente: www.comune.rovigo.it.

