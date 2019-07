In arrivo 9 navigator per 1.500 disoccupati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OBIETTIVO OCCUPAZIONEROVIGO Sono in arrivo 9 navigator in Polesine: affiancheranno l'organico dei tre Centri per l'impiego attivi in provincia nelle attività per le politiche attive per il lavoro collegate al reddito di cittadinanza, secondo la convenzione con Anpal Servizi firmata ieri nella sede del Ministero del Lavoro dall'assessore regionale Elena Donazzan. Con l'arrivo dei navigator, infatti, i Centri per l'impiego inizieranno a contattare i beneficiari del reddito di cittadinanza per sottoscrivere il patto per il lavoro e attivare i...