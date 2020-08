MOBILITÀ

ROVIGO Nuovi punti di ricarica per le auto elettriche. L'amministrazione comunale di Edoardo Gaffeo ha deciso di fare installare in varie zone della città e delle frazioni altre sette colonnine in cui è possibile fare rifornimento per i veicoli a zero impatto ambientale, facendo di Rovigo una delle province venete con il maggior numero di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici. I nuovi punti di ricarica saranno 14 prese da 22KW, potendo collegare simultaneamente due veicoli per colonnina. Le nuove colonnine per il rifornimento di mezzi elettrici si aggiungono a quelle già esistenti e molto utilizzate, seppure i veicoli circolanti non siano ancora tanti.

RETE POTENZIATA

La nuova operazione porta il servizio soprattutto nelle frazioni: via Migliorini a Sarzano, via Bassa a Concadirame, via Don Aser Porta a Sant'Apollinare e via dei Mille a Mardimago. Riguarda il centro storico, una colonnina sarà in piazza Appiotti, una in piazza Tienanmen e una in via Mascagni in quartiere San Pio X. Nel cuore del capoluogo sono già tante i punti ricarica e quindi si è voluto dare maggiore spazio alle frazioni. L'iniziativa rientra nel progetto del Consvipo (Consorzio per lo Sviluppo del Polesine) per l'installazione di colonnine per veicoli elettrici, cui il Comune ha già aderito da tempo e che ha visto nei mesi scorsi la realizzazione di una vasta rete di ricarica: è possibile trovarne due sia in via Alferi che in viale Tre Martiri, mentre in via del Commercio, piazzale Di Vittorio, via Viernheim, viale Porta Adige, a Borsea in via Savonarola, a Boara Polesine in via Cimitero e a Grignano Polesine in via Dosso Faiti (dove ci sono i campi sportivi) ce n'è una sola.

Ognuna di queste colonnine ha due prese di ricarica, proprio come le ormai vecchie e tradizionali pompe di benzina, per cui, con l'installazione di nuovi punti di ricarica, a breve sarà possibile fare il pieno contemporaneamente fino a 49 veicoli elettrici in tutta la città, che si tratti di auto o scooter.

Il 2019 ha segnato un traguardo importante per la diffusione dell'auto elettrica in Italia, visto che già ad aprile è stata superata per la prima volta la soglia dei 1.000 veicoli immatricolati in un solo mese. La rivoluzione della mobilità ha travolto anche Palazzo Nodari, visto che si è scelto di portare avanti un graduale ricambio del parco macchine del Comune. Negli ultimi due anni sono state acquistate quattro auto ibride Toyota per la Polizia Locale, quattro Fiat Panda a basso impatto ambientale e prossimamente arriveranno due ulteriori pattuglie con il motore elettrico e termico. Inoltre, Gaffeo ha già chiesto alla Provincia che nel bando per l'affidamento del trasporto pubblico i futuri autobus siano elettrici.

Alberto Lucchin

