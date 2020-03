VIABILITÀ

ROVIGO Soldi in arrivo per strade e ponti, con la Provincia già pronta a far partire i lavori. Il decreto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 3 gennaio, vidimato dall'ufficio controllo atti del ministero il 20 febbraio e trasmesso all'Unione delle Province il 3 marzo, che dispone fondi a favore di Città metropolitane, Province e Anas per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, sono stati infatti stanziati 70mila euro anche per il Polesine. L'intervento finanziato è quello per i lavori di manutenzione al ponte sul Po di Levante tra Loreo e Porto Viro, il ponte Fornaci, lungo 138 metri e definito nel decreto ad alto degrado strutturale e non strutturale. Il progetto esecutivo, spiega il presidente della Provincia Ivan Dall'Ara, è stato redatto il 4 marzo dai tecnici del Servizio viabilità e manutenzione strade di Palazzo Celio e non appena trasferiti i fondi ministeriali, si procederà alla gara d'appalto.

«I lavori, che verranno realizzati presumibilmente entro la prossima estate - spiega Dall'Ara - consisteranno nel restauro conservativo delle parti in calcestruzzo ammalorate, nel rifacimento del piano viabile previa impermabilizzazione della soletta, nella sistemazione dei marciapiedi laterali e degli scarichi delle acque meteoriche».

ALTRE OPERE

Fra i progetti nell'elenco allegato al decreto ministeriale, anche quello da 100mila euro per il ponte sul Po a Ficarolo, che non rientra, per il momento, fra quelli finanziati. Per il 2019 c'è anche il contributo del ministero dell'Interno per il nuovo ponte sul Bresega a Botti Barbarighe: 380mila euro che si sommano ai 40mila messi sul tavolo dal Comune, per un «intervento di somma urgenza - si legge nella graduatoria - a seguito di forte degrado delle strutture esposte a intenso fenomeno di corrosione della struttura completamente inidonea al traffico pesante».

Sempre per fine estate, spiega Dall'Ara, si prevede di ripristinare la funzionalità, anche in questo caso con fondi ministeriali, del ponte consorziale sullo scolo Bresega a servizio della Provinciale 61, ad Adria, attualmente con limitazioni al traffico, sia in larghezza che in peso. Il 25 febbraio è stato approvato il progetto definitivo, redatto dall'ingegner Mario Bellesia dello studio Mbe di Rovigo, per un importo complessivo di 55mila euro. Non finisce qui. Nella legge di bilancio 2020, infatti, sono state sbloccate risorse per 995 milioni per finanziare nel quinquennio 2020-2024 programmi straordinari di manutenzione delle strade provinciali.

NUOVI FONDI

Nella prima bozza di assegnazione, per la Provincia di Rovigo si stabiliscono finanziamenti per 268mila euro nel 2020, 492mila nel 2021, 1,2 milioni nel 2022 e altrettanti nel 2023, 2024 e 2025. In totale quasi 4,5 milioni. I finanziamenti sono erogati sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità, della vulnerabilità dei territori e il dissesto idrogeologico. Province e città metropolitane dovranno presentare programmi di intervento per opere già esistenti e dovranno indicare concreti benefici in termini di sicurezza, di riduzione del rischio e di qualità della circolazione ai cittadini. L'iter ministeriale per l'assegnazione, chiude Dall'Ara, è in corso di ultimazione e «con questi soldi potrebbero essere asfaltati e messi in sicurezza oltre una settantina di chilometri di tratte stradali della rete viaria in capo alla Provincia, che si estende per 432 chilometri».

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA