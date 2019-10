In arrivo 24 prese per auto a batteria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOBILITÀ E AMBIENTEROVIGO Nuovi punti di ricarica per le auto elettriche. L'Amministrazione comunale ha deciso di fare installare in varie zone della città altre dodici colonnine in cui è possibile fare rifornimento per i veicoli a zero impatto ambientale, facendo di Rovigo una delle province venete con il maggior numero di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici. I nuovi punti di ricarica saranno sei, ognuno dotato di due colonnine con la presa da collegare al veicolo, per un totale di 24 prese da 22 Kilowatt. Questi vanno ad...