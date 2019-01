In arrivo 15 milioni per cultura, ambiente e sociale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE RISORSEROVIGO Ammontano a 15 milioni gli investimenti in Polesine della Fondazione Cariparo nel 2019. «Proseguiamo nel solco tracciato con particolare attenzione per questa provincia nei 45 milioni complessivi tra Padova e Rovigo, perché puntiamo a non arretrare, anche se il contesto economico è più difficile», ha spiegato il presidente della Fondazione, Gilberto Muraro, nella sede rodigina a palazzo Cezza. L'appuntamento ha coinvolto i rappresentanti di enti e associazioni locali insieme ai protagonisti di due tra gli interventi in...