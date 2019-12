In 700 alla corsa dei Babbo Natale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MANIFESTAZIONEROVIGO Circa 700 tra podisti e camminatori si sono dati appuntamento ieri mattina al Punto della Bice, in via Pighin, per l'ottava edizione della Bice.run Xmas Edition, organizzato da CorriXRovigo in collaborazione con il Punto della Bice di Matteo Peretto, ideatore e promotore. Distribuiti a tutti i cappelli da Babbo Natale offerti da Peretto, insieme a Promozione Italia, i partecipanti hanno potuto dare un contributo all'associazione Bandiera gialla, con cui da quest'anno collabora CorriXRovigo. Si sono poi schierati sulla...