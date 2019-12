In 6 mesi 180 persone hanno perso il lavoro

L'OCCUPAZIONE

ROVIGO Il quadro occupazionale in Polesine resta preoccupante. E a levare un nuovo grido d'allarme è il segretario generale della Cgil polesana Pieralberto Colombo: «Le ulteriori chiusure di attività commerciali con perdita di altri posti di lavoro nel settore del commercio, di questi giorni è lo sciopero dei dipendenti Auchan in vista dell'acquisizione di Conad, che mette a rischio i 35 posti di lavoro all'Ipersimply di Rovigo, non fanno altro che confermare, se mai fosse necessario, le forti difficoltà del nostro territorio. A ciò si aggiungano, per citare solo le più recenti, la crisi di Ecolab e pure di realtà geograficamente vicinissime al nostro territorio, Agricola Berica di Monselice e Tecnofer di Ostiglia, con un sito anche a Calto, in cui sono impiegati anche non pochi lavoratori di Rovigo».

I FRONTI DI CRISI

Nel 2019 ci sono stati anche la crisi della Mercatone Uno, i tagli alla Cargill, l'intricato nodo di Blue Service e Giada, che ruotano attorno al marchio Jacob Cöhen, la riorganizzazione della Nouryon, l'ex Akzo Nobel. Colombo punta poi il dito sulle «grandi difficoltà in cui continua a dibattersi il vitale settore dell'edilizia, che ha perso oltre la metà degli addetti negli ultimi 10/12 anni e, a differenza di qualche altra provincia del Veneto, non dà segnali di ripresa».

LAVORI PRECARI

«Per non parlare - aggiunge Colombo - dei tanti lavoratori a volte invisibili per le cronache, considerati un polmone di flessibilità per le aziende che così provano ad evitare il ricorso alla cassa integrazione, a cui sono scaduti contratti a termine o in somministrazione o staff leasing, settori metalmeccanico e gomma-plastica in particolare. Non meno di 180 persone da inizio estate ad oggi. Intanto il tasso di disoccupazione della nostra provincia rimane intorno all'8%».

LA DISOCCUPAZIONE

A rendere più pesante questo dato, il fatto che nel 2008, il tasso di disoccupazione in Polesine fosse del 3,5%. Non solo, ma è la disoccupazione giovanile ad offrire numeri più neri: nel 2018 si è attestata al 28,7%. Ovvero, ben oltre un quarto dei giovani fra 15 e 24 anni che cercano un lavoro non lo trovano: il dato più alto del Veneto.

QUADRO REGIONALE

Ma, come rimarca il segretario della Cgil, è tutto il sistema Veneto che mostra segni di cedimento: «Spirano nuovi venti di forte rallentamento dell'economia regionale con un aumento delle ore di Cassa integrazione guadagni ordinaria ed un -4% sul monte ore complessivo di ore lavorate quest'anno. Per non parlare delle varie crisi aperte, Safilo e Wanbao Acc le ultime più eclatanti, che mettono in discussione complessivamente circa duemila posti di lavoro nella nostra regione, che necessariamente dovrà valutare un nuovo modello di sviluppo. Il tanto decantato modello basato in particolare sull'export, alimentato però spesso dalla svalutazione del lavoro con bassi salari medi e compressione delle tutele, sembra ormai segnare il passo».

CACCIA ALLA RIPRESA

Per Colombo, quindi «diventa ineludibile per una crescita socio-economica vera del nostro territorio, più fragile rispetto ad altri, la capacità di tutti gli attori di fare sistema, con regia pubblica, non solo per gestire le opportunità offerte dalla Slz/Zes ma anche in modo strutturale».

DESTINO CONSVIPO

«Dentro questo quadro - prosegue il sindacalista della Cgil - si inserisce l'annosa vicenda, ancora irrisolta, del Consvipo. Come organizzazioni sindacali abbiamo più volte sottolineato come questo ente, per la sua stessa natura, opportunamente riorganizzato, possa svolgere un importante ruolo per l'intera Provincia di agenzia di sviluppo che si occupi concretamente di europrogettazione come anche dei Patti territoriali».

ASSETTI SOCIETARI

«C'è una chiara e condivisibile proposta del Comune di Rovigo - conclude Colombo - per investire centomila euro e rilevare le quote della Provincia, in una logica di area vasta. Quanto sta ora accadendo è perciò inspiegabile se non in una logica egoistica del piccolo orticello che sembra tornare ad affliggere una parte rilevante delle politica locale, incapace di alzare lo sguardo. Facciamo tutti uno sforzo per cambiare marcia per il bene collettivo, il tempo ormai è poco».

