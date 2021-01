Ha sfidato i divieti, accogliendo nel proprio bar ben cinque avventori e permettendo loro di consumare al tavolo di una saletta interna: per questo il titolare del locale è stato sanzionato insieme ai clienti. Si tratta del terzo bar pizzicato negli ultimi tempi in Polesine a violare le prescrizioni per il contenimento dell'epidemia. Questa volta è accaduto a Polesella, dove, domenica mattina, i carabinieri della stazione di Fratta sono entrati nel bar scoprendo i cinque amici seduti al tavolino, in barba alle disposizioni previste per le aree arancioni. Per tutti, i cinque clienti e la persona che li ha accolti nel proprio bar, è scattata la sanzione da 280 euro se pagata entro cinque giorni, che diventano 400 euro dal sesto giorno in poi. Per il titolare, anche la sanzione accessoria della chiusura del locale per cinque giorni. Il primo episodio della serie è stato a fine novembre, in un esercizio altopolesano, con la titolare che aveva servito tre clienti seduti ad un tavolino alle 19.15, orario nel quale, allora, era ancora il periodo giallo, era consentito solo l'asporto. Il secondo bar sanzionato, invece, è stato quello all'inizio di via Tisi da Garofolo, a Rovigo, il cui titolare aveva permesso la consumazione a uno stesso tavolo a quattro avventori il giorno di Befana, venendo sanzionato insieme a loro e vedendo anche l'emissione di un provvedimento di chiusura, al quale è risultato inadempiente facendo scattare il raddoppio della sanzione.

