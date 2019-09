In 217 fuori dai nidi e dalle materne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SALUTEROVIGO Sono 217 i bambini in Polesine nella fascia d'età fino a 6 anni che non possono frequentare gli asili nido e le scuole d'infanzia perché i genitori non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale.Il dato è aggiornato a inizio settembre, dopo che il 20 luglio era scaduto il termine per i dirigenti scolastici di comunicare all'azienda sanitaria locale chi non aveva ancora fornito la documentazione sulle vaccinazioni avvenute o prenotate, o per certificare che l'alunno è nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle...