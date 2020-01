In 10mila per Pinocchio e Checco Zalone

Un Natale con 5 mila spettatori e un inizio anno con addirittura il doppio delle presenze. Il nuovo multiplex del parco del centro commerciale La Fattoria, a poche settimane dalla riapertura, continua a registrare il pienone di spettatori. Un successo conseguenza non solo del ritorno del cinema in città, dopo ben due anni di assenza, ma anche di film molto attesi e pubblicizzati come Pinocchio di Matteo Garrone e Tolo Tolo di Checco Zalone che hanno fatto registrare il tutto esaurito. Insomma, per il cinema di Borsea, tornato attivo da metà dicembre, gli affari stanno andando a gonfie vele. Il nuovo multiplex è costituito da 8 sale per un totale di 1.260 posti: 6 sale sono state subito aperte per un totale di 1.020 posti, mentre le altre due sale saranno attivate entro la fine di febbraio. Una ventina le assunzioni effettuate dalla Notorious Cinemas, il colosso delle produzioni cinematografiche che, oltre a Rovigo, gestisce anche un multiplex alle porte di Milano. Nei prossimi mesi a riaprire i battenti sarà anche il ristorante-pizzeria che si trova accanto al cinema e l'ex sala giochi, nuovamente adibita a spazio dedicato ai più piccoli. Al piano terra dell'edificio, invece, negli spazi occupati dall'ex magazzino New Look, da dove era scaturito l'incendio del 2017, dove stanno terminando i lavori di sistemazione, troverà posto un negozio di arredo per la casa.

