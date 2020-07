FONDI PER L'EMERGENZA

ROVIGO Ancora denaro per aiutare la città a rialzarsi dopo la batosta del Covid-19. Il consiglio comunale di ieri ha approvato a larga maggioranza l'assestamento di bilancio, ottenuto grazie alle economie ottenute negli ultimi mesi di gestione della città, varando una manovra da quasi 2,5 milioni di euro. Tra i risparmi per servizi non offerti nel periodo di lockdown e quelli ottenuti dagli uffici nella gestione delle pratiche e degli appalti, l'Amministrazione è ancora in grado di intervenire in alcune porzioni del bilancio per avviare lavori pubblici e finanziare servizi in favore della comunità. La chiusura delle scuole ha permesso un risparmio complessivo di circa 325mila euro grazie all'interruzione del servizio di mensa, trasporto scolastico e della modifica della convenzione per gli asili nido privati. Queste economie saranno girate subito ai servizi sociali per iniziative di sostegno alle persone disagiate colpite dalla crisi economica post-Covid. Altri 379mila euro arrivano dal cosiddetto avanzo libero di bilancio e saranno dirottati anche questi su politiche sociali per fronteggiare il calo dell'occupazione.

FONDI DALLE MULTE

Ben 891mila euro dell'avanzo vincolato di bilancio derivano dalle sanzioni al Codice della strada, che per legge vanno utilizzati per lavori pubblici su strade e infrastrutture. Risorse che saranno destinate a seguito delle decisioni di una commissione consiliare che dovrà decidere dove destinarle. Per lo sport, 45mila euro andranno alla manutenzione straordinaria dellao tribuna Quaglio dello stadio Battaglini, 23mila euro per opere elettriche al campo di atletica del Coni, 20mila euro per l'impianto luci dello stadio Gabrielli e 140mila euro per altre manutenzioni in impianti vari. Il liston di piazza Merlin sarà rimosso e sono stati destinati 20 mila euro per eseguire il lavoro. Alltri 80mila euro andranno alla manutenzione delel scuole, 35 mila euro alla manutenzione di parchi e viali, 28mila euro per contributi alle associazioni, 180mila per contributi alle famiglie per i centri estivi e sostegno per il pagamento di locazioni e utenze.

BONIFICA DEL FLUFF

Negli 1,8 milioni di euro dell'avanzo vincolato, però, c'è un ricco capitolo di spesa che farà felici i residenti di Mardimago. Dopo anni di proteste, la frazione rodigina si vedrà destinare 370mila euro per la bonifica del Fluff (una miscela eterogenea di plastica, gomma, vetro, fibre tessili, carta, vernici, oli e altri fluidi), una battaglia fortemente sostenuta dai comitati ambientali e fatta propria dall'amministrazione Gaffeo. Le risorse derivano dai privati ritenuti responsabili dello sversamento di materiali tossici nei campi di Mardimago.

SCONTI SULL'IMU

Per quanto concerne l'Imu, è stato approvato anche con il voto della minoranza un emendamento del sindaco per estendere lo sconto di questa imposta non solo ai titolari di negozi sfitti da almeno sei mesi, ma anche ai loro locatari, ricevendo un ulteriore sconto sull'affitto mensile.

