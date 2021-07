Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IMPRESEROVIGO Fare l'imprenditore artigiano non è un mestiere per giovani. A leggere i dati sulle imprese individuali artigiane attive nel decennio 2011-2021, elaborati dalla Camera di commercio di Venezia-Rovigo, sembra sia proprio così in Polesine. Visto che in provincia, confrontando le variazioni registrate da InfoCamere tra il 31 marzo di 10 anni fa e la stessa data di quest'anno, gli imprenditori e le imprenditrici nella fascia d'età...