ROVIGO «Allarme dei trasformatori della plastica per la disponibilità limitata di materie prime e l'impennata dei prezzi. Il fenomeno, che sta mettendo indifficoltà numerose aziende nell'area metropolitana di Venezia e nella provincia di Rovigo, potrebbe peggiorare fino a determinare eventuali sospensioni della produzione».

A denunciarlo è Confindustria di Venezia e Rovigo. A cinque anni dall'ultimo episodio, in Europa torna la paura per una nuova carenza. Flessione delle importazioni e umento dei prezzi gli effetti del fenomeno, che rischia di mettere in ginocchio numerose aziende, anche nell'area veneziana e polesana.

L'INIZIO DEL PROBLEMA

Il caso è scoppiato lo scorso ottobre, quando hanno iniziato a susseguirsi le chiamate di forza maggiore dei principali produttori europei per tagliare, o addirittura annullare le consegne. Queste problematiche, unite alle mancate importazioni dagli Usa e alla grande richiesta dei mercati asiatici, hanno messo in seria difficoltà i trasformatori dell'Unione europea, in particolare gli italiani.

AUMENTO DEI PREZZI

Il costo delle materie plastiche è progressivamente cresciuto, fino a superare il 30% a gennaio ( fonte Unionplast). Nello specifico, sono saliti i prezzi di Pvc, Pet, polipropilene e polietilene. Pesanti le ricadute a danno delle industrie della trasformazione, che necessitano di ricevere le quantità attese per soddisfare i propri clienti. La gravità della situazione, infatti, condiziona gli impegni assunti, mettendo a rischio il rispetto dei termini di consegna per un periodo di tempo non prevedibile. Determina, inoltre, un calo delle marginalità dovuto all'incremento del costo del prodotto finito, difficilmente assorbibile dal mercato. Il quadro potrebbe peggiorare ancora, fino a provocare eventuali sospensioni delle attività.

«L'impennata dei prezzi delle materie plastiche - afferma Confindustria - è in atto da ottobre e a oggi non sono previsti miglioramenti almeno fino ad aprile. Si tratta di uno scenario drammatico nel contesto attuale, che vede le imprese impegnate nel rilancio e nell'aumento della produttività, per far fronte all'impatto economico della crisi pandemica».

L'APPELLO

Il business delle materie prime è dominato da soggetti stranieri, localizzati in tutto il mondo. «A questi - dichiara Antonio Di Penta, presidente delle Sezione Materie plastiche di Confindustria Venezia e Rovigo - rivolgiamo un appello accorato, affinché mettano in atto una politica di valorizzazione e sviluppo del mercato europeo».

Giannino Dian

