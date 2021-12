SIMBOLI

ROVIGO (N. Ast.) Anche il vescovo, Pierantonio Pavanello, ha avuto in dono la statuina che raffigura un imprenditore con il computer, scelta come immagine simbolo per il presepe 2021 dall'iniziativa promossa da Coldiretti, Fondazione Symbola e Confartigianato, sotto l'egida del Manifesto di Assisi, per raccontare nella celebrazione della Natività anche la realtà di tutti i giorni. Nel 2020 era stata la statuina di un'infermiera a diventare il tributo al personale della sanità impegnato a fronteggiare il Covid. Quest'anno e «negli ultimi anni - spiega il presidente di Coldiretti Rovigo, Carlo Salvan - abbiamo passato tanto tempo al computer e trasferito numerose attività nel mondo digitale. Abbiamo imparato anche ad andare a lezione di trattore online: un cambiamento quasi epocale e anche stavolta ci siamo adeguati ai tempi e alle esigenze della pandemia». «Le statuine che raffigurano l'imprenditore, opera del maestro artigiano leccese Claudio Riso, sono state realizzate da una bottega d'arte presepiale e sono il simbolo della tradizione ed eccellenza manifatturiera dell'artigianato italiano», sottolinea Andrea Trombin, segretario generale provinciale di Confartigianato, che tramite le proprie associazioni territoriali, ne fa dono alle diocesi.

