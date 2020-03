AZIENDA CHIUSA

ROVIGO Un'azienda importante e storica di Mesola, con ben 15 dipendenti. Che il titolare, responsabilmente, ha deciso di chiudere prima ancora di sapere di essere stato contagiato dal nuovo Coronavirus, ma già poco dopo che il suo amico, con il quale era stato a cena cinque giorni prima, l'ha chiamato per spiegargli di essere purtroppo risultato positivo. L'amico, infatti, è il paziente 1 polesano, mentre lui è l'altro residente ad Adria che, insieme all'altro amico presente alla cena, un dentista residente a Corbola con studio a Codigoro, sono poi risultati il paziente 2 ed il paziente 3.

CATENA DI CONTAGI

La storia di questa catena di contagi, che interessa tre persone residenti in Polesine, ma che di fatto gravitano tutti su altre province, il paziente 1 in quella di Padova, gli altri due in quella di Ferrara, è illuminante per capire come sia insidioso e subdolo questo virus. Il focolaio da cui tutto prende le mosse è quello originario di Vo', perché il primo contagiato lavora con un imprenditore che è proprio di lì. E, il 20 febbraio, il giorno prima che Vo' venga dichiarato zona rossa, vanno a cena insieme. Solo successivamente l'adriese scopre che il collega è contagiato e, quando avverte i primi sintomi, il 27, chiama il numero verde e spiega la sua situazione. Viene inviata un'ambulanza, ma raggiunge l'ospedale con la sua macchina. Viene sottoposto al tampone che darà poi esito positivo. Sabato 22 febbraio, però, quando ancora non aveva alcun sintomo, c'era stata la cena con i due amici. Tuttavia quando l'amico li ha chiamati, il 27, le loro condizioni di salute erano buone. È comunque scattato, secondo il protocollo, il loro isolamento domiciliare cautelare. Trasformatisi in ricovero all'ospedale di Rovigo quando sono comparsi i primi sintomi ed è arrivata, il 2 marzo, la conferma della positività del tampone.

I DIPENDENTI

Per i dipendenti dell'azienda di Mesola, invece, è scattato l'isolamento cautelare: 7 sono seguiti dall'Ulss Polesana, 8 dall'Asl ferrarese. «Questa capillare azione di individuazione dei contatti che i casi positivi hanno avuto ed il loro isolamento - rimarca il dg dell'Ulss Antonio Compostella - è fondamentale per contenere il diffondersi del virus».

SICUREZZA SUL LAVORO

A proposito di lavoro e precauzioni, duro l'intervento di Michele Zanirato, segretario provinciale della Fiadel: «Mi viene segnalato che alcuni centri commerciali non vogliono che i cassieri usino mascherine e guanti. Eppure, i clienti sono a meno di un metro e i soldi che maneggiano non è che siano igienizzati. Addirittura, alcuni ipermercati hanno dato in dotazione un prodotto che di solito si usa per la disinfezione dei macchinari nei reparti, per pulire la cassa e hanno detto di usarlo per igienizzare le mani. Peccato che sia irritante per la pelle. A detta di alcuni gestori di supermercati, vedere un cassiere con mascherina o guanti renderebbe il cliente ansioso: quindi, piuttosto di vedere un cliente ansioso meglio mettere a repentaglio la salute dei dipendenti e dei loro familiari? Credo sia ora di tutelare anche questi dipendenti e di chiudere almeno la domenica i centri commerciali. O di fare entrare i clienti in modo graduale».

