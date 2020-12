IMPOSTE

ROVIGO «Ho ricevuto con grande sorpresa, dal Comune di Rovigo, un avviso di accertamento Tari, datato 15 dicembre 2020, per omesso, parziale, tardivo versamento della tassa sui rifiuti, dovuta per l'anno 2015, con contestuale irrogazione della sanzione». Lo racconta Stefania Giro, conosciuta per essere stata il primo gestore, assieme al marito e alla figlia, del porticciolo turistico dell'Interporto. «Mi viene chiesto di pagare 316 euro, io che non ho più la residenza in via delle Industrie 10, abitando in via Matteotti ad Arquà Polesine, nella casa dei miei suoceri. Mi erano arrivati da pagare anche 2mila euro di utenze, ma ovviamente non ho versato un euro. Sono stata sbattuta fuori dal porticciolo, a dir poco malamente, nel 2013; mi hanno sequestrato pure l'auto per poi chiedermi se ero disposta a riaverla in cambio di 2mila euro, ho dovuto fare la vita di un'apolide per diversi mesi, in quanto ero priva di residenza e di conseguenza non potevo avere il medico di base e nemmeno votare. Quando ho ricevuto la raccomandata dal Comune, ho subito risposto che non sono intenzionata a pagare, visto che quel posto, che tra l'altro versa in condizioni pietose, non è più sotto la mia gestione da oltre sette anni. Ne avevo parlato a suo tempo anche con il sindaco Edoardo Gaffeo, il quale si era impegnato a studiare tutte le carte di questa vicenda intricata».

Stefania Giro ricorda come tutto sia stato portato all'attenzione del Tribunale Europeo e che per il porticciolo sono stati spesi 1,7 milioni. «Ho avuto l'assegnazione nel dicembre 2011 e sono rimasta lì fino a marzo 2013. Da allora la mia vita è profondamente cambiata: non ho più trovato un'occupazione stabile».

