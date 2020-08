LAVORO

ROVIGO «Sono immunodepressa, il primo agosto ero già pronta a tornare al lavoro, con tutti i rischi del caso, ma mi è stato detto che non potevo perché il mio datore di lavoro, del quale non mi posso certo lamentare, non si può assumere la responsabilità: solo in un secondo momento ho realizzato di essere finita in un limbo. In questo momento, la confusione regna sovrana e anche il medico di famiglia non sa come comportarsi, perché non può mettermi in malattia. Eppure è così che viene classificata la mia posizione, con il timore che se la situazione va avanti, arriveranno riduzioni di stipendio e posso perfino venire licenziata».

Si tratta del racconto di una polesana che lavora per un ente locale all'interno di una comunità e che per la sua condizione rientra fra i cosiddetti lavoratori fragili.

«Si tratta di quanti, per le loro condizioni di salute, risultano essere esposti a maggior rischio di contagio: immunodepressi, trapiantati, pazienti sottoposti a terapie oncologiche», spiega Cristiano Pavarin, segretario della Uil Fpl di Rovigo, che sottolinea come i lavoratori fragili «sono stati dimenticati, mentre sono proprio fra le persone che meritano maggiori attenzioni. Uomini e donne che occupano posti di lavoro, non sempre con limitazioni di servizio, ma che in questo periodo, non certamente per cause che dipendono da loro, debbono essere protetti dal Covid-19, perché se venissero a contatto potrebbero avere conseguenze gravi. Solo fra i dipendenti dell'Ulss Polesana sono più di 50. Come Uil seguiamo anche una quindicina di lavoratori fra amministrazioni pubbliche e case di riposo. Numeri importanti anche nella nostra provincia di persone che fino ad agosto erano stati per così dire protetti dalle esplicite disposizioni contenute nei decreti Cura Italia e Rilancio, ma nel nuovo decreto sono scomparsi».

Pavarin sottolinea che «stiamo parlando di persone alle quali, spesso, è lo stesso medico curante a imporre di stare a casa per motivi di sicurezza, ma in mancanza della proroga del regime emergenziale che era stato stabilito per loro, venuto a cadere il 31 luglio, possono farlo solo ricorrendo alle ferie o mettendosi in malattia, in regime ordinario. Precedentemente, invece, il periodo di astensione, quando non era possibile il lavoro agile, veniva conteggiato come ricovero. Una differenza sostanziale, perché la malattia ordinaria ha un periodo di comporto, ovvero un arco temporale nel quale il lavoratore pur assente ha il diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro e a mantenere il proprio stipendio. Ma all'aumentare del lasso di tempo scattano decurtazioni salariali e può anche arrivare il licenziamento. Stiamo parlando fra l'altro, di persone che per i propri problemi di salute hanno già spesso dovuto utilizzare molti giorni di malattia».

Il sindacalista evidenzia come «anche per i medici di base non sono arrivate indicazioni univoche nel merito dei provvedimenti da adottare nei confronti dei propri pazienti, mentre fino al 31 luglio potevano inserire il codice V07 nel certificato, che garantiva la classificazione in regime di ricovero e non di malattia. Una situazione davvero paradossale, che mette a rischio un importante numero di lavoratori anche in Polesine».

Ecco, allora che dal segretario della Uil Fpl arriva un appello: «Il paradosso è che proprio i lavoratori fragili in questo momento sono costretti a recarsi al lavoro con tutti i rischi del caso, perché sembra che tutti si siano dimenticati di loro. Non le organizzazioni sindacali, che si sono mosse per chiedere che venga tata continuità al decreto Rilancio, anche per quanto riguarda le norme che prevedevano che l'assenza dei lavoratori fragili venisse classificata come ricovero ospedaliero. Per ora, però, il Governo e i parlamentari sembrano rimanere sordi a questo appello: in questo momento di fervore elettorale, invito anche l'onorevole Atonietta Giacometti, unica rappresentante del Polesine alla Camera, ad attivarsi in questo senso».

