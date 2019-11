Impossibile per ora controllare lo stato dei fondali di coltivazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOLLUSCHICOLTURAROSOLINA All'indomani della prima conta dei danni, gli acquacoltori guardano con apprensione allo stato di salute dei molluschi per i quali ancora non è possibile capire se vi siano state conseguenze a seguito della violenta mareggiata che si è abbattuta sulla costa martedì sera. Se da un lato l'accaduto ha messo in ginocchio il settore con danni immediatamente visibili alle strutture nelle lagune e nei litorali, dall'altro ha portato con sé effetti e criticità che, allo stato attuale, non sono valutabili. Il timore della...