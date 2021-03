I SINDACI

ROVIGO Il Coronavirus torna a spaventare l'Alto Polesine: il numero dei contagi è salito improvvisamente in queste ore. Anna Marchesini, sindaco di Melara, si è rivolta alla comunità per porre l'accento sull'emergenza sanitaria: «Dopo un paio di settimane in cui la situazione in paese era decisamente migliorata, nel fine settimana scorso e in questi ultimi giorni il numero di concittadini positivi al Covid-19 è risalito in maniera importante, peggiorando di giorno in giorno. Oltre alle tante persone positive in casa, al momento ci sono persone ricoverate in ospedale: abbiamo altre persone in sorveglianza attiva nelle proprie abitazioni, in isolamento a titolo cautelativo. L'Azienda sanitaria Ulss 5 ha predisposto ogni misura idonea al contenimento del virus, le persone in sorveglianza o positive sono sottoposte a un controllo e all'organizzazione del sistema sanitario». Il sindaco chiede massima attenzione: «Poiché molto spesso si sviluppa una forma di contagio tra familiari e amici: invito tutti i cittadini a non abbassare la guardia, a non ritenere il pericolo passato e a osservare sempre tutte le norme di precauzione».

LE PRECAUZIONI

Marchesini ripete come un mantra le tre regole fondamentali: «Indossare la mascherina, rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e igienizzare frequentemente le mani». Il sindaco di Castelmassa Luigi Petrella, rivolgendosi ai concittadini, ha fatto l'ennesimo appello «Purtroppo l'attuale situazione epidemiologica mi porta a chiedervi un ulteriore sforzo, pur sapendo che in questi lunghi mesi avete combattuto insieme all'Amministrazione questa dura lotta contro il Coronavirus. La campagna vaccinale è iniziata, ma non possiamo cantare assolutamente vittoria, anzi, dobbiamo attenerci alle regole rigide per non rischiare di compromettere tutti gli sforzi compiuti fino a questo momento. Siamo sicuramente di fronte ad una terza ondata che può travolgerci e sconfiggerci, e pertanto non possiamo fare passi indietro, rischiando di perdere altre vite. Non voglio assolutamente chiedervi di rinunciare alla vostra vita, ma solamente di comportarvi in modo corretto, attenendovi alle regole ad oggi vigenti. Basta poco per evitare che il virus circoli: lottiamo tutti insieme per uscire vincenti da questa dura battaglia».

Aumenta la paura anche a Castelnovo Bariano. Il sindaco Massimo Biancardi giovedì, con un pubblico avviso apparso sul sito del Comune e sui social, ha evidenziato che «sulla base dei numeri resi disponibili dall'Ulss 5 Polesana, alla data attuale si registrano in paese i seguenti casi: 28 persone positive al Coronavirus, di cui tre ricoverate in strutture ospedaliere, si registrano sei guariti con il termine della sorveglianza attiva e, purtroppo, una persona deceduta, alla famiglia esprimiamo le condoglianze a nome dell'intera Amministrazione comunale. Raccomandiamo di seguire, con estrema attenzione, tutte le normative vigenti per evitare la diffusione del contagio».

MUNICIPIO CHIUSO

Front office sospeso per una mattinata, a Stienta, a causa del riscontro di un caso di positività all'infezione da Covid-19. Il provvedimento è stato reso noto con una nota del sindaco, Enrico Ferrarese, che ha spiegato: «Tra le persone che hanno svolto a vario titolo attività fino ai giorni scorsi presso la sede municipale, è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19». Il primo cittadino ha, inoltre, precisato che «nel rispetto dei protocolli in materia di prevenzione e contenimento dei contagi, i locali della sede municipale sono stati sottoposti a completa sanificazione». Ferrarese ha, quindi, rassicurato: «Le persone attualmente presenti e/o in servizio presso il municipio non risultano positive e pertanto anche l'erogazione dei servizi al pubblico riprenderà normalmente da lunedì». L'accesso ai servizi offerti dal municipio, dallo scorso anno ed in ottemperanza alla normativa, avviene solo tramite appuntamento.

