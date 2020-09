IMPIANTI SPORTIVI

ROVIGO A breve partirà l'intervento di sistemazione dell'impianto sportivo di Concadirame. Lo annuncia l'assessore allo Sport Erica Alberghini, intervenuta ieri per fare chiarezza sulle polemiche alzate, in questi giorni, dall'opposizione sullo stato di incuria dell'impianto della frazione. «Ancora una volta l'intervento sulla stampa del consigliere Aretusini, è strumentale, conoscendo benissimo la realtà dei fatti - ha tuonato Alberghini -. Non è lui che si prende in carico le questioni per risolverle con un semplice articolo di giornale, ma è il lavoro quotidiano con gli uffici che consente di risolvere i problemi». «Aretusini prosegue Alberghini -, è uscito con un articolo polemico pur sapendo, come più volte riferito anche in Consiglio comunale, che i fondi per il lavori al campo sportivo di Concadirame, sono stati stanziati. È stata incaricata una ditta, per fare una prima sistemazione del campo, in attesa di individuare le società sportive interessate a gestirlo. Dopodichè, il Comune, procederà a far fare i lavori completi di manutenzione. L'affidamento dei lavori alla ditta incaricata, è stato dato prima di Ferragosto, quindi a breve partirà l'intervento».

LA DENUNCIA

«Il campo sportivo di Concadirame - aveva denunciato il capogruppo della Lega Michele Aretusini - è diventato un vero e proprio luogo dell'abbandono. Negli impianti della frazione a farla da padrone sono l'erba alta e l'incuria. Dall'esterno si vedono anche diversi materiali abbandonati in stato di deterioramento, con possibili risvolti sull'ambiente e sul verde circostante. La struttura, non utilizzata da tempo, è facilmente accessibile a chiunque diventando quindi un possibile obbiettivo per vandali e ladri. Il complesso non è stato dato in affidamento a nessuna società come per molti altri impianti a Rovigo, di conseguenza la manutenzione è a carico solo del Comune. In tutto il campo da gioco ci sono erba alta e piante selvatiche, segno della mancanza di manutenzione. Panchine e casetta, un tempo utilizzata come bar e segreteria, sono fatiscenti».

R.Mer.

