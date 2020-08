LAVORI PUBBLICI

ROVIGO Sarà un finale d'estate molto attivo per i cantieri negli impianti sportivi rodigini. A confermarlo è l'assessore allo Sport Erika Alberghini. Occhi puntati sullo stadio Gabrielli, ma non solo. «I lavori riguarderanno il potenziamento delle luci delle torri faro, la sistemazione dell'impianto elettrico, l'assestamento e il consolidamento delle tribune, il posizionamento delle luci di emergenza: si tratta di opere che necessitano di poco tempo». In questi giorni i tecnici sono impegnati in un sopralluogo al Gabrielli per capire come consentire una convivenza da separati in casa, alle due società di calcio, Rovigo e Grandi Fiumi. Bisognerà che il campo D e il campo esterno dell'hockey su prato assegnati alla Grandi Fiumi, siano collegati, avendo un ingresso separato. «Tutto sarà presto risolto a breve - specifica Erika Alberghini - Per ora abbiamo assegnato il solo campo A al Rovigo, in maniera tale che la prima squadra possa iniziare ad allenarsi. Nei prossimi giorni sarà la volta degli altri campi. Per l'assegnazione conteranno anche il numero di iscritti. Intanto abbiamo incassato il parere favorevole dell'Hockey Rovigo, che sarebbe disposto a prestare il campo in erba sintetica alla Grandi Fiumi».

LAVORI AGLI IMPIANTI

Intanto il Comune mette a bilancio soldi per gli impianti sportivi. «Pera il Gabrielli, la cifra da spendere sarà di 54mila euro - afferma la Alberghini - Anche un altro impianto di calcio sarà oggetto di lavori: si tratta del campo della frazione di Concadirame: l'importo dei lavori è stimato tra i 5 e i 15mila euro. Concadirame avrebbe bisogno della costruzione di una tribuna. Sul campo di Granzette non è invece previsto alcun tipo di intervento, essendo il campo a norma, anche se mancano le tribune». Si vedrà più avanti se il Granzette di Prima categoria potrà trovare ospitalità al Gabrielli, quando sarà impegnato nelle gare casalinghe. Questo dipenderà a questo punto da cosa deciderà il Rovigo Calcio: ma già lo scorso anno, la dirigenza si era dimostrata aperta a questo tipo di ipotesi, anche se poi la società di Alfredo Verza aveva giocato la prima parte di stagione a Boara Pisani. Il Comune dovrà poi intervenire, per sistemazioni di vario tipo sugli impianti di Boara Polesine, Borsea, Concadirame, Granzette, Grignano, Roverdicrè e palestra di San Pio X. Quest'ultima sarà ospiterà le gare di serie A, del Granzette di calcio a 5 femminile. «I lavori agli spogliatoi sono partiti, visto che vi entrava acqua - conclude la Alberghini - Poi ci saranno lavori su impianto elettrico, tetto e illuminazione».

Marco Scarazzatti

