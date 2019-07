Impianti sportivi sconosciuti al Catasto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IMPIANTISTICA SPORTIVAROVIGO Ben 14 impianti sportivi di Rovigo non sono registrati al Catasto. L'amministrazione Gaffeo decide così di porre fine a questa situazione e investire 15 mila euro per risolvere il problema. L'elenco non è ancora stato reso noto da parte degli uffici di Palazzo Nodari, ma tra gli impianti fantasma ci sarebbero anche i campi sportivi di Grignano. In pratica, l'affidamento di questi impianti è stato ufficialmente fatto come campi di grano, anziché per prati da calcio o altre strutture sportive, impedendo di fatto...