IMPIANTI

ROVIGO (A. Gar.) Una giornata di festa al pattinodromo delle Rose con l'inaugurazione della nuova area giochi nella zona verde dell'impianto di via Muratori. Un nuovo tassello per lo Skating club Rovigo che nel sessantesimo anno di attività impreziosisce il centro sportivo fiore all'occhiello del mondo rotellistico nazionale. Tutto ciò grazie al progetto con Adriatic Lng, società che gestisce il terminal al largo della costa di Porto Viro e che sostiene il club verdeblù sin dalla posa della prima pietra del pattinodromo. Ecco dunque l'inaugurazione dell'area giochi che affianca l'area hospitality sempre nel Giardino delle rose alla presenza di Giorgia Fonsatti di Adriatic Lng, accolta dai saluti e ringraziamenti del presidente Federico Saccardin. «Questa iniziativa testimonia ancora una volta il nostro impegno a favore delle comunità locali - ha affermato Fonsatti - la collaborazione con lo Skating club nasce non solo dalla condivisione dei valori dello sport, ma anche dal voler contribuire a costruire qualcosa di concreto e positivo per la collettività». Presente l'assessore allo Sport Erika Alberghini: «È un impianto sempre più completo, in un progetto di costante riqualificazione della città. L'installazione dei fari a led forniti dal Comune permette un risparmio energetico».

