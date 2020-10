LA FOTOGRAFIA

ROVIGO Più 29 casi da ieri e il coronavirus si affaccia anche all'interno delle scuole superiori rodigine. I casi di positività riscontrati nelle ultime ore riguardano quasi totalmente ragazzi e persone abbastanza giovani e finché l'età media è bassa, le ospedalizzazioni non sono quasi mai necessarie. Quindi, mentre i casi aumentano, i ricoveri sono stabili. La task force dell'Ulss 5 è entrata in azione alla Ragioneria di Rovigo e all'Itis Viola, per fortuna con esito negativo. Si tratta di un ragazzo del 2001 di Rovigo, frequentante il Viola e un ragazzo del 2004 di Rovigo, frequentante Ragioneria. Su tutti i compagni di classe, i docenti e il personale ausiliario sono stati eseguiti i test rapidi che sono risultati negativi.

LUNEDÌ IN CLASSE

Le classi, quindi, lunedì saranno regolarmente operative. Rimanendo sul fronte delle scuole, nove positività sono emerse tra gli studenti sottoposti a tampone alle scuole secondarie di primo grado del Basso Polesine, più precisamente le medie di Porto Tolle dove erano emerse delle positività nei giorni scorsi nei plessi di Scardovari e Ca' Tiepolo. Nessuno degli insegnanti o genitori testati oggi è invece risultato positivo. Le relative classi sono state poste in isolamento. Ad Adria, si è presentato un caso alla scuola media Antonio Buzzolla: una studentessa del 2007, residente in Basso Polesine era un contatto stretto di una persona risultata positiva. Durante i tamponi ai compagni, insegnanti e personale Ata sono emerse le positività di altri due studenti e la classe è stata posta in isolamento. Invece, riguardo i tamponi a compagni, insegnanti e personale Ata della scuola primaria di Rovigo Miani, e della scuola secondaria di primo grado di Adria Marin, dove erano emerse positività nei giorni scorsi, i nuovi tamponi sono risultati tutti negativi. Si è presentato anche un caso di una studentessa del 2006, residente in Alto Polesine, che frequenta una scuola fuori Regione dove sono emerse delle positività; posta in isolamento, è asintomatica. Oltre a questi, ci sono altri 15 casi, per un totale di 29 nuove positività di residenti in Polesine (in totale sono 781 i residenti in Polesine con positività al Covid-19 riscontrati da inizio epidemia).

IL QUADRO

A essere positivi nell'area altopolesana sono una donna del 1951, contatto stretto di una persona risultata positiva, era già in isolamento ed è asintomatica; una 55enne, già in isolamento che è asintomatica; un uomo del 1965, pure in isolamento e sintomatico; un 57enne che era in isolamento e ha sintomi; un uomo del 1962 già in isolamento e asintomatico.

Nei comuni della fascia centrale della provincia sono positivi un uomo del 1950, già in isolamento e asintomatico; un uomo del 1952, anch'egli isolato e sintomatico, e un uomo del 1966 che ha eseguito un tampone per comparsa di sintomatologia compatibile con Covid-19.

Puntando a est, sono contagiate tre donne. Una è del 1988, già in isolamento e asintomatica; un'altra del 1974 che ha eseguito un tampone privatamente con leggera sintomatologia; infine una del 1977 che ha eseguito il tampone per sintomatologia compatibile.

Casi anche nel capoluogo: un uomo del 1968, già in isolamento e asintomatico; un 37enne che ha effettuato un tampone in previsione di un viaggio ed è asintomatico; un uomo del 1991 che aveva sintomatologia compatibile.

«Nonostante il numero elevato di positivi, la situazione non è allarmante - commenta il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella - i ricoveri per Covid-19 in provincia rimangono stabili, anzi sono diminuiti nei giorni scorsi. Le scuole sono una cassa di amplificazione dei contagi, ma devono rimanere aperte. Gli interventi tempestivi che stiamo attuando ci permettono di tenere la situazione sotto controllo».

Attualmente risultano 11 pazienti ricoverati per Covid: 9 pazienti in Area Medica Covid a Trecenta e 2 in Terapia intensiva. Sono stati eseguiti complessivamente 107.493 tamponi, sono 172 le persone attualmente positive in provincia e 627 quelle in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.

Roberta Paulon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA