L'EPIDEMIA

ROVIGO Un'impennata che preoccupa. Non solo per le 105 nuove positività di giornata, quanto per l'ulteriore balzo in avanti dell'incidenza, al 4,06%, media settimanale del rapporto fra persone sottoposte a tampone e nuovi casi emersi, che dà una misura concreta dell'aumentare della circolazione del virus. A questo si accompagnano poi altre due morti, non in persone già ospedalizzate, una delle quali un adriese di appena 47 anni, che si è spento mercoledì, improvvisamente, perché seppur positivo dal 27 febbraio non aveva accusato alcun sintomo fino a quanto ha iniziato a faticare a respirare. Una crisi che lo ha visto soccorso prima dal medico del 118 e poi trasportato all'ospedale, ad Adria, ma tutti i tentativi di salvarlo si sono ben presto rivelati vani.

ANCORA MORTI

Si tratta di uno dei più giovani a spegnersi in Polesine con positività al Covid, dopo il 40enne portotollese Jonathan Callegaro e il 44enne di San Martino Francesco Crivellin. In totale i decessi Covid in Polesine sono arrivati a 425 da inizio epidemia, 188 delle quali nel solo 2021. Nei primi tre giorni di marzo sono già state 6, con una media di due al giorno.

IL QUADRO GENERALE

Che il quadro si stia rapidamente rabbuiando lo attestano anche i dati del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 24 febbraio-2 marzo, dai quali emerge come il Polesine sia la 40esima provincia a livello nazionale per maggiore incremento percentuale di casi, con un +38,7%, in netta crescita rispetto alla già elevata percentuale di 20,9% della settimana precedente. Si tratta del secondo dato più alto del Veneto dopo quello di Verona che ha fatto registrare un +47,8%. Così come altissimi sono i tassi di crescita delle altre province confinanti con il Polesine: Mantova ha un +53,4%, mentre Ferrara addirittura un +55,2%. Per quanto riguarda il veneto, solo Belluno è sotto al 20%, le altre sono tutte poco al di sopra di quella quota: Treviso 26,9%, Padova 23,9%, Venezia 22%, Vicenza 21,4%.

I NUOVI POSITIVI

Ma c'è un altro dato, purtroppo, sempre ben poco rassicurante, che vede Rovigo nelle posizioni di vertice, ed è quello relativo ai casi attualmente positivi per 100mila abitanti: con 159,23 Rovigo è la 46esima provincia in Italia e la seconda in Veneto, in questo caso dopo Padova, che ha un rapporto di 192,35 persone attualmente positive ogni 100mila abitanti. Ieri il numero dei polesani attualmente positivo, in valore assoluto, è tornato ad abbattere quota mille: ai 105 nuovi contagi hanno fatto infatti riscontro solo 49 guarigioni, così che il numero di quanti risultano contagiati in questo momento è risalito a 1.027, mentre sono 1.450 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Il numero dei positivi in rapporto alla popolazione è divenuto particolarmente significativo, perché nel nuovo Dpcm, il primo targato Draghi, si specifica che anche nelle Regioni gialle e arancioni si debba passare alla didattica a distanza provvedendo alla chiusura delle scuole nelle aree dove si registrino oltre 250 casi di Covid ogni 100mila abitanti per almeno 7 giorni di fila. Al momento questo numero appare lontano, ma la nuova impennata della curva dei contagi non è per nulla rassicurante.

I CONTAGI COMPLESSIVI

Oggi, intanto, verrà superato anche il numero di 11mila polesani contagiati da inizio epidemia, visto che il dato di ieri era di 10.996. Si tratta ormai di quasi il 5% dell'intera popolazione, ovvero quasi un polesano su venti. Per quanto riguarda i ricoveri, non si registrano variazioni, con il quadro che vede ancora 56 pazienti totali, 9 dei quali in area critica, 8 in Terapia intensiva al San Luca e uno in Rianimazione a Rovigo. Il 28 febbraio erano calati ad appena tre, tutti nella Terapia intensiva di Trecenta. Continua a reggere, invece, la situazione nelle case di riposo dove si allunga la serie di giorni senza più alcun contagio. La terza settimana della fase di vaccinazione dedicata agli ottantenni continua a far registrare buoni numeri. Il dato dell'adesione della giornata di mercoledì è stato fra i più alti in assoluto, avvicinandosi quasi al 90% dei convocati. Dei 432 anziani che erano stati invitati nei tre centri di Lendinara, Castelmassa e Porto Viro, 144 per ciascuna delle tre sedi, solo 59 non si sono presentati, l'11,3%. Ieri, così come oggi e domani, sono state chiamate altre 432 persone e, se le percentuali resteranno queste, a fine settimana dovrebbe essere agevolmente superato il traguardo dei 4mila ottantenni vaccinati.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA