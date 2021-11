Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

STATISTICAROVIGO L'inflazione continua a salire anche a Rovigo, ma di alcuni decimali in meno rispetto alla media regionale e in Italia. In ottobre, secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), utilizzato come misura dell'inflazione per l'intero sistema economico, nel capoluogo polesano i prodotti e i servizi inseriti nel paniere che rappresenta il consumo finale delle famiglie sono aumentati in media del...