CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IMPEGNO SOCIALEROVIGO Un'occasione per mettersi o ri-mettersi in gioco che viene offerta ai giovani dai 18 e i 28 anni. E' il servizio civile, volontario e universale, che può avere una durata variabile tra 8 mesi e un anno e che consente di misurarsi con un'esperienza utile di lavoro, inteso nel senso costituzionale di attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Non un lavoro vero e proprio, nonostante sia previsto un compenso mensile di 433,80 euro, bensì, come spiega il Centro servizi...