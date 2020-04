IMPEGNO

ROVIGO Fra chi, negli ultimi due mesi, non si è mai fermato, c'è la Protezione Civile provinciale che su indicazioni regionali continua anche il servizio di trasporto e distribuzione di generi di prima necessità su tutto il territorio polesano, attraverso la rete dei distretti e delle organizzazioni. In particolare, si sottolinea in una nota diramata da Palazzo Celio, ha provveduto allo smistamento, attraverso i volontari di 840 mascherine Fpp2 fornite dalla Regione, 1.224 bottiglie da mezzo litro di acqua naturale, 13.788 bottigliette di succhi di frutta, 1.000 mascherine di stoffa lavabili, 1.500 guanti monouso e 25 tute a bassa protezione. Poi alle case di riposo deil Polesine sono state consegnate 61.100 mascherine Montrasio e 250 colombe in occasione delle festività pasquali. «Inoltre c'è stata la fornitura di 437.620 mascherine della Grafica Veneta, corrispondenti al 160% della popolazione polesana, 5.250 litri di alcool denaturato 80%, donazione fatta dall'azienda Bonollo alla Regione Veneto, per la sanificazione esterna dei Comuni e delle strutture di protezione civile, e di 35.000 mascherine Montrasio per il tramite della Prefettura. Tramite del Centro Operativo, altre mascherine Montrasio: 7.000 alla Questura, 4.000 all'Arpav, 4.000 al Consorzio di Bonifica Adige Po, 4.000 al Consorzio di Bonifica Delta del Po, 4.000 all'Asm, 4.000 ad Ecoambiente e 4.000 all'Aipo, oltre a 1.440 pizzette surgelate alla mensa dei frati Cappuccini di Rovigo, donate da Margherita srl alla Regione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA