«Impareremo sicuramente qualcosa da questa situazione di emergenza». È cautamente ottimistico il pensiero di Luigi Puxeddu in merito all'attuale blocco di tante delle sue attività a causa del pericolo Coronavirus. Violoncellista di fama mondiale, a lungo presidente dell'associazione concertistica rodigina Venezze e da poco direttore artistico del teatro Sociale, si trova a dover valutare il pesante strascico lasciato fino a oggi dall'emergenza sanitaria.

Cosa ne pensa?

«La salute è sicuramente l'elemento più importante e va tutelata, quindi nelle istituzioni che rappresento esigo che vengano rispettate tutte le disposizioni che verranno stabilite nella speranza che la situazione si normalizzi al più presto».

Nel frattempo tuttavia, il teatro Sociale e l'Associazione Venezze sono stati costretti ad adeguarsi di settimana in settimana a chiusure e cancellazioni di spettacoli. I concerti che lo stesso Puxeddu aveva selezionato e proposto per l'associazione Venezze prima di lasciare la presidenza sono bloccati dallo scorso 22 febbraio e non si sa per quanto; il teatro Sociale ha già rinviato a ottobre la chiusura della stagione lirica, Andrea Chenier di Umberto Giordano, e dovrà fare lo stesso anche con il balletto in programma per il 19 marzo.

Ha avuto ripercussioni anche lei?

«Io stesso avrei dovuto essere protagonista di un concerto dedicato a Rossini, in programma a Rovigo per il 29 febbraio. È stato rinviato al 29 marzo e adesso non stabiliremo nuove date fino al termine di questa emergenza. Rovigo è fortunatamente una realtà in cui tutti gli eventi potranno essere recuperati nei prossimi mesi: la programmazione non è fitta come in realtà molto più grandi e così c'è la speranza di non cancellare niente di quanto era stato programmato. La speranza è di andare incontro a un autunno particolarmente ricco, così anche le persone che collaborano saltuariamente potranno non avere danni. Intanto gli uffici del teatro lavorano a pieno ritmo: sono impegnati per organizzare gli eventi futuri e per le difficoltà legate alle attuali condizioni. Anche la mia attività di insegnante è difficile: stiamo aspettando che la direzione ci dia indicazioni per la didattica a distanza: magari questa situazione ci farà fare un progresso significativo, che altrimenti non avremmo compiuto in fretta».

S.T.Bis.

