PROFILASSIOCCHIOBELLO Un ampio spazio coperto per accogliere chi è in attesa del vaccino e sei box in cui somministrare le dosi, all'interno del centro ricreativo Arcobaleno. È stato inaugurato la mattina di Pasqua il centro vaccinale allestito in via Buozzi, a Santa Maria Maddalena. Hanno risposto all'appello, per la prima mattinata di vaccinazioni, 92 anziani, dei quali 21 ultraottantenni e 71 dell'età di 79 anni.I vaccinati del 4 aprile...