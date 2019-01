IMMOBILI DISMESSI ROVIGO Sull'ex caserma Silvestri potrebbe esserci un nuovo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IMMOBILI DISMESSIROVIGO Sull'ex caserma Silvestri potrebbe esserci un nuovo dietrofront. O si potrebbe aprire un vero e proprio conflitto istituzionale per la sua conquista, perché i componenti del consiglio dell'Ordine degli avvocati sono tornati a rivendicare quello spazio vuoto come soluzione ottimale per la realizzazione del Tribunalone. Per tutti, a ogni livello in città, nulla risulterebbe essersi mosso per la trasformazione del complesso militare che fino al 2012 ha ospitato il 5. Reggimento artiglieria controaerei Pescara,...