IMMIGRATIROVIGO Ancora mugugni in galleria Balotta. E non sono quelli che provengono dalla sede del Pd dopo i risultati dell'ultima tornata elettorale.L'intervento, attorno alle 20 di sabato sera, di due Volanti della polizia nel passaggio coperto fra viale Trieste e l'incrocio fra via Mure San Giuseppe, via Celio e via Oberdan, sembra essere stato innescato dalla segnalazione della porta d'ingresso del negozio Africa Continental shopping center, punto di ritrovo della comunità nigeriana di Rovigo, aperta oltre l'orario...