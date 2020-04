L'IDEA

ROVIGO Ha già oltre diecimila visualizzazioni e sta diventando l'incoraggiamento virale a confermare la tradizionale forza e unità della cittadinanza. È nato dalla passione e dalla sensibilità di due rodigini, Loris Slaviero e Paolo Allodoli, il video di poco più di un minuto che all'insegna dello slogan Ce la faremo. #Rovigo, in tre giorni ha conquistato la maggior parte dei polesani e sta entrando nelle case dei rodigini per offrire una sferzata di positività e di campanilismo.

«L'idea di questo video - hanno detto i due autori - è nata circa un mese fa. Abbiamo utilizzato alcune immagini e riprese di repertorio e altre fatte pochi giorni prima della chiusura totale della nazione, lo scorso 9 marzo. Il nostro obiettivo, come è successo per molte altre città italiane, è stato quello di proporre un incoraggiamento soprattutto alle tante attività economiche e commerciali già fortemente provate dall'emergenza sanitaria, allora appena iniziata. Avremmo voluto completare il lavoro con altri elementi, dare più visibilità agli elementi artistici ed economici che sembrano in secondo piano, ma lo stop generalizzato ci ha fatti fermare, anche se ci piacerebbe creare un ulteriore prodotto proprio in questi giorni di silenzio e immobilità surreali, per cercare nonostante tutto un senso poetico a ciò che si vede in città, alla mancanza di vitalità e di persone».

CITTÀ SPETTRALE

I due aggiungono che «ci piacerebbe uscire il martedì, giorno di mercato, o il lunedì, alla ripresa della vita economica, per capire quanto il nostro centro città abbia in questi giorni un carattere spettrale, sia desolante: vorremmo provare a scoprire in questi momenti anche un carattere espressivo, intimo, suggestivo alla città di Rovigo. Sarebbe oltretutto un modo per creare una testimonianza per il futuro, con un valore documentario perché, come tutti, speriamo di ricordare e di non dover ripetere».

LE IMMAGINI

Guardando le immagini e le riprese, che si snodano tra le vie, gli angoli e gli esercizi commerciali, appare evidente che si tratta del lavoro di due rodigini che sanno apprezzare e valorizzare quanto la città offre come valore e come potenziale. Significativa anche la citazione mazziniana la libertà non è un fine, è un mezzo per sviluppare le nostre forze, utile a dare una chiave di lettura a quanto è poi inserito. Il video è caricato sulla pagina Facebook del portale Rovigoinfocittà, che Slaviero cura dalla nascita e che contiene tante informazioni utili per la vita sociale, culturale ed economica della nostra città.

L'OBIETTIVO

«Ho sentito la necessità e la voglia di realizzare questo prodotto. Da sempre lavoro con le immagini e con la comunicazione, e oggi più che mai tutto il territorio ha bisogno di messaggi positivi e di incoraggiamento».

Il fotografo rodigino, oggi con lo Studio Advision e prima con altre aziende, da quasi venti anni si occupa di immagini e di comunicazione. Gestisce da quattro anni la pagina Facebook legata al portale Rovigoinfocittà, grazie a un progetto patrocinato da provincia e Comune. Ha condiviso pensieri e progetti con l'amico e collega Allodoli che da anni, in quanto pilota di droni certificato Enac, cura le riprese per molte manifestazioni, specie nel nostro territorio. «Mi è capitato di dover cercare di cogliere e trasmettere in pochi secondi le emozioni e le sensazioni tangibili in molti eventi sportivi. Per la realizzazione del video ho sentito il desiderio di provare a dare una sferzata di positività ed energia alla nostra città in questo periodo, facendo leva sulle attività, sugli scorci, ma soprattutto sulle persone che stanno scrivendo una pagina importante ma dolorosa della nostra storia».

Sofia Teresa Bisi

