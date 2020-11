VILLANOVA MARCHESANA

Grazie a un contributo ministeriale la Giunta punta all'efficientamento e al miglioramento dell'impianto di pubblica illuminazione in alcuni punti del territorio comunale. Con un decreto del luglio scorso il Ministero dello sviluppo economico ha elargito al municipio un contributo di 19.329 euro finalizzato alla realizzazione di interventi mirati allo sviluppo territoriale sostenibile e a rendere maggiormente efficiente dal punto di vista energetico l'illuminazione pubblica. Contributo che l'esecutivo villanovese ha destinato alla attivazione di alcuni punti luce da posizionare sulla sommità arginale in corrispondenza delle rampe di via Roma e Capo di Sopra. Punti luce dotati di pannelli fotovoltaici di nuova concezione tecnologica e di lampade a led.

Altri lampioni con le stesse caratteristiche saranno collocati lungo la strada provinciale 33 Eridania Est e in via Sabbionara, nel tratto compreso tra gli incroci con via Ponte e via della Libertà. Il progetto redatto dal tecnico comunale prevede una spesa complessiva di 19.300 euro, dei quali 15.620 per lavori, comprensivi di 300 euro dovuti agli oneri per la sicurezza. In seguito a trattativa diretta l'esecuzione dell'intervento è stata affidata, con un ribasso dello 0,30% sull'importo a base d'asta, alla ditta Tumiati Impianti di Porto Viro.

M. Ten.

