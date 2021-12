CRESPINO

Il Consiglio comunale di Crespino ha esaminato una proposta di fattibilità tecnica ed economica per l'efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione e la fornitura di energia elettrica. Il progetto della ditta Elettrocostruzioni di Rovigo, attuale gestore dell'impianto, prevede l'impiego dello strumento del project financing per l'ammodernamento e la riqualificazione energetica delle strutture, obiettivo contemplato dal Picil, il Piano per il contenimento dell'inquinamento luminoso, e del Paes, il Piano di azione per l'energia sostenibile.

OBIETTIVO RISPARMIO

I vantaggi dell'intervento, indicati dal sindaco Angela Zambelli nell'intervento che ha seguito le spiegazioni tecniche dell'energy manager Paola Sartori, consulente del municipio, sono riconducibili a una maggiore efficienza energetica dell'impianto e un miglioramento dell'illuminazione delle strade urbane e dei punti nevralgici della viabilità comunale. Il sistema di finanziamento con capitali privati, ha ancora indicato Zambelli, permetterà di non gravare sul bilancio del comune.

Al concessionario, individuato attraverso una gara, va infatti l'onere di farsi carico dei lavori necessari alla riqualificazione e all'adeguamento normativo degli impianti, l'estensione della rete esistente con l'installazione di nuovi punti luce, la sostituzione dei corpi illuminanti con nuove lampade a led, il rifacimento dei quadri comando e di nuove linee elettriche. A suo carico, inoltre, la progettazione e realizzazione degli interventi e la manutenzione necessaria, un importo lavori quantificato in 430mila euro.

Il canone annuo ventennale che il municipio dovrà versare a fronte di questo impegno è di 56mila euro (più Iva), suddiviso in 19.300 euro di oneri per la fornitura di energia elettrica, 9.700 per la manutenzione dell'impianto e 27mila quale quota di ammortamento della spesa. Dando conto della difficoltà ad affrontare una materia tanto complessa senza informazioni preliminari, il capogruppo di minoranza Massimo Finotti ha messo in evidenza come il Comune di Crespino, pur indirettamente, si indebiti per 20 anni e assegni di fatto lavori per 1,1 milioni di euro complessivi senza una vera gara di appalto.

Moreno Tenani

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA