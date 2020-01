Il web e le sue insidie: se ne parla venerdì al Cpia

SICUREZZA SUL WEB

ROVIGO Sexy-ricatti, offese, botte virtuali, foto compromettenti, messaggi pericolosi: per non cadere nelle trappole della rete, la prima regola è conoscerne bene segreti e potenzialità, ma anche e soprattutto le insidie. E il primo appuntamento per l'anno 2020 dei Venerdì culturali organizzati dal Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Rovigo affronta proprio questa tematica, con una conferenza sul tema I rischi del Web. Relatrice, la professoressa Sara Ponchina. L'appuntamento era originariamente in programma per il 13 dicembre, ma l'ordinanza del sindaco di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la nevicata del 12 aveva fatto sì che tutto fosse rinviato. E la nuova data scelta è quella di venerdì 10 gennaio, alle 19. La conferenza si terrà, come le altre organizzate dal Cpia, nella sede di Rovigo, in via Mozart 8.

I RISCHI DELLA RETE

«Internet spiegano gli organizzatori - è sicuramente uno degli strumenti più belli che siano mai stati inventati. Pensare di rinunciarci oggi sarebbe impossibile. Allo stesso tempo sono tanti i pericoli che si annidano sul web e che rischiano di travolgere chiunque. La rete può rivelarsi, infatti, un luogo ricco di insidie che in alcuni casi possono avere delle conseguenze drammatiche. Pensiamo al cyberbullismo, fenomeno nato con la rete: un click e, in pochi secondi, la vita di un ragazzo va in frantumi. Internet, purtroppo, è il mezzo che ha creato il revenge porn, la condivisione di immagini dell'ex per vendetta, e la sextortion, ovvero, la tecnica con cui i cybercriminali adescano una persona sul web, si fanno mandare una foto osé e minacciano di pubblicarla se la vittima non paga. Altri rischi sono rappresentati dal furto d'identità o dalle truffe informatiche; dalla pedopornografia; da virus o malware. Spesso le figure più colpite sono quelle più fragili, come i giovani e i bambini».

Senza contare che i raggiri informatici in senso lato, sono in continuo aumento, come testimonia l'Arma dei carabinieri: nel periodo dal 1 giugno 2018 al 31 maggio 2019 i carabinieri polesani hanno raccolto 706 denunce di truffe e frodi informatiche rispetto alle 585 dei 12 mesi precedenti, con un incremento del +20,7%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA