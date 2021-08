Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'APPUNTAMENTOROVIGO L'esercito dei volontari della provincia si riunisce in festa a Lendinara. L'Atene del Polesine ospiterà l'edizione 2021 della festa provinciale del volontariato che si terrà domenica 19 settembre dalle 10 alle 19 ed è aperta a tutte le associazioni. Un'occasione pensata per far incontrare tra loro i volontari. Non solo. La festa del volontariato e della solidarietà ha anche l'obiettivo di far conoscere ai cittadini...