Intere generazioni di rodigini si sono sedute davanti a lui, affidandosi alle sue forbici: Arrigo Martarello, per tutti l'acconciatore Mario, ha lavorato per sessant'anni in città, fino all'11 dicembre, quando la scoperta della positività al Covid ha portato a chiudere in tutta fretta il suo negozio di via Grimani. E proprio il Covid, insieme a un'infezione da klebsiella pneumoniae, sopraggiunta durante il ricovero all'ospedale di Trecenta, prima in Area medica, poi nel reparto di Terapia intensiva, hanno alla fine avuto il sopravvento: l'altro ieri si è spento. Nato nel 1941 a Pontecchio, Martarello aveva aperto il primo negozio di barbiere in viale Trieste a metà anni 60, poi si era trasferito in piazza Repubblica, dove era rimasto fino agli anni 90, quando insieme ad altri tre colleghi fondò il salone De Venier, per poi rimettersi in proprio, prima in via Fiume e, infine, in via Grimani. Negli anni 70 fu tra i fondatori della sede locale della scuola dell'associazione nazionale di acconciatura, divenendone anche presidente regionale. Lascia la moglie Maria Luisa, di 78 anni e il figlio Simone, 46 anni, giornalista. «Per lui il lavoro, oltre alla famiglia, era tutto sottolinea quest'ultimo - tanto che alla soglia delle ottanta primavere era ancora un punto di riferimento per i suoi affezionati clienti. Poi il Coronavirus ha spazzato via tutto». I funerali oggi alle 16 in Duomo.

