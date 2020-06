LA FESTA DELL'ARMA

ROVIGO Festa in mascherina per il 206esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei carabinieri, ieri, alla presenza del prefetto Maddalena De Luca. Occasione servita per un bilancio dell'attività, con due dati che emergono con forza. Il primo è che i reati in Polesine negli ultimi 12 mesi cono calati di ben il 17%. Il secondo, più intuitivo, è che con il lockdown anche i malfattori sono stati costretti a sospendere la propria attività. Significativo il raffronto del periodo gennaio-maggio di quest'anno rispetto al 2019: più che dimezzati i reati, da 1.675 a 755, con il crollo delle rapine, da 8 a 3, -62%, ma soprattutto dei furti, da 753 a 208, -72%. Anche nel raffronto del periodo dal giugno 2019 al giugno 2020 il calo è comunque notevole ma più limitato: i furti sono passati da 3.012 a 2.516, -16%, mentre le rapine da 45 a 21, -53%. In particolare, quelle in casa, da 14 a 2, entrambe scoperte, e quelle nei negozi da 4 a 2, anche in questo caso entrambe con gli autori beccati, mentre quelle per strada sono passate da 13 a 9, 7 delle quali risolte.

L'ATTIVITÀ

I carabinieri polesani nell'ultimo anno hanno effettuato 15.082 tra pattuglie e perlustrazioni, controllando 43.167 veicoli e identificando 55.765 persone. Gli arrestati sono stati 154 mentre i denunciati a piede libero 1.853. Particolarmente intenso, poi il lavoro sul fronte dell'emergenza pandemica, con oltre 5mila controlli, 884 persone sanzionate, 8 sanzioni a titolari di attività commerciali e 19 denunce per le autocertificazioni false. A questo si aggiungono poi azioni di vicinanza ai cittadini, come l'opera di consegna dei tablet agli studenti per seguire le lezioni a distanza. Sul fronte dei riconoscimenti, al brigadiere Fabio Monticelli del Norm di Adria è andato l'encomio solenne per il provvidenziale salvataggio a Imola, mentre era fuori servizio, di uomo che si era buttato sui binari. Encomio per aver salvato l'uomo che si era cosparso di benzina al capitano Andrea Pezzo, comandante della Compagnia di Castelmassa, al maresciallo maggiore Marco Cestaro, comandante della stazione di Occhiobello, e al maresciallo Mario Cappelli. Stesso riconoscimento ai carabinieri del Norm di Castelmassa e delle stazioni di Occhiobello e Canaro, per la maxioperazione antidroga. Al maresciallo Claudio Gallerani, ora alla stazione di Trecenta, l'encomio per un'indagine conclusasi col sequestro di armi ed esplosivi e l'arresto di tre persone, una delle quali affiliata alla Ndrangheta.

