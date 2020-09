ESERCIZI PUBBLICI

ROVIGO Chiude l'Osteria dei Bonfi. Il locale di via Badaloni dei fratelli Stefano e Cristian Bovento è la prima vittima del Covid del centro storico. La notizia dello stop dell'attività era, in verità, nell'aria da diverse settimane. I proprietari, al termine del lockdown, avevano deciso di non riaprire il locale, frequentato in particolare per la pranzo e per il dopocena. Stefano Bonvento si era rivolto anche al presidente Luca Zaia, con un lungo e toccante grido di disperazione aveva chiesto un intervento da parte della Regione per evitare la chiusura di tutte quelle attività che non sarebbero state più in grado di riaprire in seguito alle nuove regole di distanziamento tra i tavoli e la necessità di spostare parte dei tavoli all'esterno del locale. «Caro presidente - la lettera inviata a Zaia - quando giriamo la chiave per entrare nei nostri locali, abbiamo già il conto giornaliero da pagare, tra luce, gas, bollette, dipendenti, assicurazioni. Aiuti non se ne vedono, le utenze non sono diminuite, per non parlare degli affitti. Aiutaci a trovare una soluzione perchè siamo ormai al collasso».

LA SCELTA

I fratelli, in questi mesi, avevano deciso di tenere aperto solo la nuova Boutique della pizza di Nino lungo corso del Popolo, grazie anche alla possibilità di sfruttare l'esterno del locale con l'aggiunta di qualche tavolino. Dopo tre mesi, però, l'emergenza Covid è tornata, troppo rischioso riaprire l'osteria di via Badaloni. «Ci muore il cuore chiudere i Bonfi - spiega Stefano - ma l'emergenza Covid non ci permette di continuare. Avevamo purtroppo appena assunto nuovi collaboratori, il locale andava alla grande prima della pandemia. Durante lo scoppio dell'emergenza siamo stati costretti a mettere il personale in cassa integrazione, i nuovi collaboratori si sono visti scadere i contratti e non potevamo rinnovarli visto che era partito l'ammortizzatore sociale. Quindi, oltre alle misure restrittive, ci siamo trovati senza personale, l'unico rimasto era il lavapiatti».

In questi giorni la drastica decisione: i Bonfi, locale conosciutissimo in città e da 12 anni frequentato da giovani e famiglie non solo come ristorante, ma anche come pub, chiude così i battenti e abbassa la serranda in una delle vie, fino qualche anno fa, conosciute proprio per la movida cittadina. Con gli anni molti locali della zona hanno chiuso, pure a causa della viabilità poco agevole che penalizza anche le attività commerciali presenti. Questa volta, però, a fare spegnere le luci del frequentatissimo locale è stato il Covid, confermano i proprietari che a quell'osteria avevano deciso di dare il loro soprannome: fratelli Bonfi, da appunto Bonvento. I due fratelli ristoratori continueranno in parte la tradizione culinaria tipica della loro osteria nella nuova attività in Corso.

R.Mer.

