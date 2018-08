Il Viola Marchesini lancia 48 nuovi periti senior

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ISTRUZIONEROVIGO Dopo tre anni tra i banchi del corso dell'Istruzione degli adulti dell'Itis Viola Marchesini, 48 studenti degli indirizzi Elettrotecnica, Informatica, Meccanica e Moda hanno conseguito il diploma di secondo grado di Istituto tecnico tecnologico.Il loro non è stato un percorso facile, molti si sono arresi prima del traguardo, altri hanno lottato contro difficoltà, stanchezza dopo la giornata lavorativa, problemi e impegni familiari, ma c'è stata la volontà di rimettersi in gioco, di afferrare quell'opportunità che per vari...