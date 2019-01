Il viaggio in bici in Medio Oriente di Veronese è diventato un libro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMICI DELLA BICIROVIGO Sarà Andrea Veronese il primo protagonista dell'anno della rassegna La bici raccontata, iniziativa della Fiab, Amici della Bici.L'appuntamento di stasera alle 21.15, in sala polivalente a piazza Tien An Men, si intitola Pedalando il Medio Oriente. Veronese è rodigino e dal 2007 vive e lavora all'estero, attualmente a Colonia, in Germania, occupandosi principalmente di turismo. Interessato di fotografia, letteratura di viaggio e giornalismo, è laureato in Travel Journalism alla London School of Journalism. Ha da sempre...