ROVIGO Sono iniziate ieri le prove generali per la ripartenza dell'anno scolastico, con l'avvio negli istituti secondari dei corsi di recupero e per l'integrazione degli apprendimenti. Non è stato un inizio come tutti gli altri, perché nell'era Covid contano anche le misure igienico-sanitarie e il distanziamento sociale. Le stesse misure, tuttavia, mostrano come la vera ripartenza del sistema Italia sarà proprio la ripresa delle attività didattiche in presenza, dopo uno stop di sei mesi. E così i corsi di recupero sono il primo vero test verso l'anno scolastico che inizierà il 14 settembre.

Al liceo Celio-Roccati, per esempio, la dirigente scolastica Anna Maria Pastorelli spiega che tutto è già pronto per il nuovo anno scolastico: un appuntamento al quale l'istituto scolastico rodigino arriverà «con oltre mille studenti complessivamente, quindi con un aumento del numero di allievi e delle classi».

SUI BANCHI

Ieri, intanto, c'è stata la partenza dei corsi per il recupero e per l'integrazione degli apprendimenti di recupero, che fino al prossimo 9 settembre coinvolgeranno 250 studenti e 37 docenti. Le attività sono i Pia (Piano di integrazione degli apprendimenti) e i Pai (Piano di apprendimento individualizzato) e sono svolte in presenza, in orario antimeridiano e pomeridiano, nelle due sedi scolastiche nelle vie Carducci e De Gasperi, con ingressi diversificati e grande attenzione alle disposizioni anti Covid. Per il giorno di ripartenza sono state scelte le discipline principali, che richiedono prove scritte, e tutto è funzionato al meglio.

PROBLEMI E SOLUZIONI

È stata «una prova del ritorno alla didattica in presenza, per la quale - spiega la dirigente scolastica del Celio-Roccati - abbiamo adottato un protocollo rigido: ogni giorno gli studenti che partecipano ai corsi devono presentare l'autocertificazione sanitaria. E una modalità simile sarà adottata dal 14 settembre» quando, alla ripartenza delle lezioni, qualche difficoltà potrebbe esserci per i laboratori del liceo artistico. Perché «non sono abbastanza capienti per consentire l'attività alle classi più numerose, secondo le norme da osservare. Abbiamo cercato anche spazi alternativi e il nostro impegno resta garantire la didattica in presenza a tutti gli studenti: per questo ricorreremo agli sdoppiamenti sui laboratori, facendo affidamento anche sul cosiddetto organico Covid che si potrà nominare dopo il 14 settembre. È una sfida lavorare per gruppi ed è anche un modo per organizzare la didattica su modalità diverse», chiude la dirigente, manifestando la propria soddisfazione per le soluzioni che al Celio-Roccati sono state adottate per rispondere al meglio alle misure di prevenzione e così alle novità che la pandemia ha portato con sé.

La necessità di attrezzare diversamente gli spazi si è vissuta soprattutto al Roccati in via Carducci: lì alcuni locali, come la sala insegnanti, sono stati spostati per recuperare spazi a favore degli studenti. E tra le novità c'è anche l'arrivo, aggiunge la preside, di uno dei più giovani direttori dei Servizi generali e amministrativi in Veneto: Letizia Bertazzo, che ha preso servizio ieri.

Un'altra novità, da ieri a Rovigo, è l'insediamento del nuovo dirigente scolastico del De Amicis, Osvaldo Pasello, fino allo scorso anno scolastico preside dell'istituto comprensivo di Villadose.

L'OBIETTIVO DEI CORSI

Per gli studenti già tornati in aula, le disposizioni ministeriali impongono l'uso delle mascherine all'ingresso e in uscita, ma non in classe, salvo i casi in cui non ci siano gli spazi per il distanziamento. Il recupero degli apprendimenti vale soprattutto quest'anno perché, ha ricordato una nota ministeriale di chiarimento agli istituti scolastici, non si tratta di un mero adempimento formale, e anzi deve garantire l'eventuale riallineamento degli apprendimenti visto il particolare anno scolastico vissuto da marzo a giugno con la didattica a distanza.

Nicola Astolfi

