ASOCIAZIONI

ROVIGO Dopo Claudio Martello, Aics di Rovigo inizia una nuova stagione sotto la guida di un altro veterano, Maurizio Marcassa, Stella di bronzo e d'argento del Coni per meriti sportivi, eletto nuovo presidente provinciale nel congresso polesano del 29 agosto. Marcassa, originario di Badia Polesine ma dal '75 residente a Padova, è stato il fondatore dell'Aics di Padova nel 1983 e ne è stato presidente quasi ininterrottamente fino al 2014. È stato presidente regionale, vicepresidente nazionale e presidente del Consiglio nazionale. Dal 2016 è presidente di Aics Solidarietà, che riunisce le associazioni aderenti all'Aics ed è responsabile nazionale e regionale Aics del Terzo settore. Nel ringraziare i delegati del congresso, ha assicurato che avrà cura, «dopo la tragedia del Covid19, non ancora conclusa, che ha colpito in modo particolare il non profit e l'associazionismo in genere, di rilanciare l'attività sportiva e culturale dell'Aics, sviluppando le attività sociali e del Terzo Settore».

REALTÀ RADICATA

Fondata nel 1962, l'Associazione italiana Cultura e Sport (Aics), è cresciuta sotto l'ala del Psi. Nel congresso di Rovigo è stato eletto anche il nuovo direttivo provinciale, di cui fanno parte: Marcellino Agostinetto del circolo Aics Costa di Rovigo, Lorenza Baccaro di Gea Mater Onlus, Roberto Galuppo del Pattinaggio artistico Rovigo, Maurizio Mingotti della Asd Shuri-Te, Enrico Pozzato del circolo Academy Dance, lo storico rappresentante e consigliere nazionale Gianfranco Marzana, Michela Toso del circolo Fior di Loto, Enzo Zacconella del Nuovo Circolo Rodigino, Niccolò Menon del circolo arti marziali Aska, Federica Iacuzzi dell'associazione Aèrastudio. Supplenti: Elena Bellinello della Pesistica Rodigina, Renato Astolfi del Centro Veneto Esperienze Musicali, Nicoletta Carnevale dell'associazione Pettirosso. Sindaco revisore unico riconfermato Gregorio Vianna, delegati ai congressi regionale e nazionale il presidente Marcassa e Michela Toso.

Elisa Barion

© riproduzione riservata

