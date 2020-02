Sarà un mercoledì delle Ceneri davvero anomalo quello che religiosi e fedeli vivranno oggi, con messe celebrate dai sacerdoti a porte chiuse e trasmesse in diretta su Youtube e Radio Kolbe per consentire la partecipazione a distanza. In queste giornate in cui le chiese polesane sono aperte solo per la preghiera ai singoli devoti e i sacerdoti celebrano le messe da soli a porte chiuse, i fedeli non potranno partecipare ai riti per l'inizio della Quaresima. Per consentire di partecipare a distanza alla preghiera comunitaria oggi è prevista la trasmissione in diretta di alcune celebrazioni per le Ceneri. Stasera alle 21 sul canale Youtube Diocesi Adria-Rovigo verrà trasmessa la messa celebrata dal vescovo Pierantonio Pavanello in forma privata dalla cappella del Seminario. I fedeli che abitano a Lendinara possono anche accendere la radio e sintonizzarsi sul 98.4, frequenza speciale di zona di Radio Kolbe, per ascoltare la messa che sarà celebrata alle 18,30 a porte chiuse a San Biagio dai sacerdoti e religiosi dell'Unità pastorale locale. Su Youtube si potrà seguire anche la messa della prima domenica di Quaresima che il vescovo celebrerà dal seminario alle 18, mentre su Radio Kolbe fino alla fine dell'emergenza saranno trasmesse in diretta le lodi alle 8 del mattino dal seminario, la messa delle 19 dal duomo e i vespri dal seminario alle 19,30.

I.Bel.

