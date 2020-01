Il vescovo «Serve anche una conversione ecologica»

L'ESORTAZIONE

ROVIGO Essere ogni giorno costruttori di pace nei nostri ambienti di vita, è l'auspicio che il vescovo di Adria e Rovigo Pierantonio Pavanello ha rivolto ai fedeli nell'omelia della messa che il 1° gennaio, nel Duomo di Rovigo, ha concluso la manifestazione che l'Ufficio missionario diocesano aveva organizzato per la 53esima giornata mondiale per la pace, partendo dalla chiesa di San Bartolomeo per attraversare la città con una marcia per la pace. Il vescovo nell'omelia ha fatto riferimento al messaggio promosso da papa Francesco per la ricorrenza che la chiesa cattolica celebra il 1° gennaio di ogni anno: la pace come cammino di speranza, dialogo, riconciliazione e conversione ecologica. Solo poche ora prima, nella messa del 31 dicembre nella cattedrale di Adria, il vescovo Pierantonio aveva celebrato l'amore di Dio come forza di liberazione dalla morte violenta, dall'ingiustizia e dalla menzogna, perché nella fede si può ritrovare la fiducia e la speranza che la nostra società sembra avere perduto, al punto di vivere ripiegata nel presente e da avere smarrito la prospettiva di un futuro da costruire insieme.

IL MESSAGGIO

In una società macerata dalla sfiducia, vivere il passaggio al nuovo anno impegnandosi a trasmettere il messaggio di consolazione e di speranza, può rimetterci in cammino verso un futuro di solidarietà e giustizia. Nella funzione successiva nella concattedrale della diocesi, il vescovo Pierantonio ha quindi esplicitato in quattro capitoli questo cammino, secondo il messaggio di papa Francesco sulla pace. «Il primo capitolo - ha spiegato il presule - parla della pace come cammino di speranza». Se la guerra comincia spesso con l'insofferenza per la diversità dell'altro, e nasce dall'egoismo e dalla superbia, anche quando non ci preoccupiamo di andare oltre la paura dell'altro, e diamo ascolto a chi sfrutta questa paura per costruire le proprie fortune politiche e conquistare il potere, si diventa complici della guerra nelle sue varie forme: «Sfiducia e paura aumentano la fragilità dei rapporti e il rischio di violenza, in un circolo vizioso che non potrà mai condurre a una relazione di pace», ha detto monsignor Pavanello, mostrando come certe riflessioni non riguardino solo i grandi del mondo, ma i comportamenti di ognuno nella vita di tutti i giorni. Il secondo capitolo del messaggio papale esplicitato dal vescovo riguarda il dialogo e la memoria: «Per costruire la pace occorre custodire la memoria delle tragedie del passato»: lager e gulag non sono dipesi solo dalla follia dei dittatori, ma anche - ha ricordato il vescovo Pierantonio - dall'acquiescenza delle masse che riempivano le piazze per acclamarli, mentre altri seguivano la loro coscienza e resistevano. Nel terzo capitolo la pace diventa un cammino di riconciliazione, perché «l'altro non va mai rinchiuso in ciò che ha potuto dire o fare, ma va considerato per la promessa che porta in sé». E così, «imparare a vivere nel perdono, accresce la nostra capacità di diventare donne e uomini di pace». Infine, il cammino per la pace e ricostruire la speranza è nei passi della conversione ecologica, che «conduce a un nuovo sguardo sulla vita» e richiama alla «gioiosa sobrietà della condivisione».

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA