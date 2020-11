FESTA DEL PATRONO

ROVIGO L'umanità nel combattere il Covid-19 deve puntare a guarire il mondo contrastando lo sfruttamento indiscriminato del pianeta, che ha aperto la strada alla pandemia, e accrescendo la giustizia sociale. Questo il messaggio lanciato dal vescovo Pierantonio Pavanello nell'omelia pronunciata nel duomo cittadino per la solennità di San Bellino. Per il santo patrono di Rovigo e dell'intera diocesi il prelato ha concelebrato con i parroci della città e una rappresentanza dei sacerdoti della diocesi alla presenza di autorità civili e militari e molti fedeli, pur limitati nel numero per le misure di contenimento dell'epidemia. Ripercorrendo la vita del vescovo e martire Bellino e ricordardone le virtù, Pavanello ha invitato i fedeli a prendere il santo dalla fede intrepida e dalla carità ardente da esempio per affrontare questi tempi di tribolazione e speranza.

MESI DI ANGOSCIA

«La festa di San Bellino quest'anno ci invita a sentire che anche nella grande prova che stiamo affrontando non siamo soli, il Signore ci è vicino anche nel buio dell'angoscia di questi mesi ha detto - La fede dà ai credenti la forza di seminare quella fiducia di cui abbiamo bisogno per non dividerci e contrapporci in una situazione che richiede l'unità di tutti». Il prelato ha richiamato l'attenzione dei presenti sulla necessità di una fede umile e non miracolistica che diventa concreta attraverso le opere della carità. «Le sofferenze dei malati e la povertà in cui molti sono caduti per le conseguenze economiche della pandemia ci sollecitano a non rimanere indifferenti, ma a farci prossimo ha proseguito - Tanto più grande è la prova che stiamo affrontando, tanto più abbiamo bisogno di sostenerci a vicenda condividendo quello che abbiamo, poco o tanto che sia». Il vescovo ha poi sottolineato con forza come la pandemia manifesti una malattia più profonda, da cui il Covid-19 ha tratto origine. «Molti studiosi hanno messo in relazione l'origine della pandemia con lo sfruttamento della natura: fenomeni come i cambiamenti climatici, la deforestazione, lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali hanno creato le condizioni perché il covid-19 operasse il salto dall'animale all'uomo e si diffondesse». Inoltre il nuovo coronavirus sta mettendo in evidenza che tutto è connesso e la cura della persona, la cura del creato e la giustizia sociale sono interdipendenti. «Non possiamo allora limitarci a sconfiggere il Covid-19, occorre che ci preoccupiamo di guarire il mondo», ha concluso Pavanello, ricordando i malati e chi li assiste e chiedendo al patrono aiuto per le autorità e gli amministratori che hanno il compito di fare scelte difficili.

Nel pomeriggio il vescovo ha celebrato una messa nella basilica di San Bellino. In città, infine, non è mancato il tradizionale momento dedicato alla benedizione dei cani, animali di cui il santo è protettore. Molti i quattro zampe che coi loro proprietari si sono schierati davanti alla chiesa di San Bortolo per partecipare all'iniziativa.

Ilaria Bellucco

