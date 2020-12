PANDEMIA

ROVIGO La marea montante del coronavirus, in questo tormentato Avvento, è arrivata anche al vescovo di Adria e Rovigo, Pierantonio Pavanello. Giovedì ha accusato sintomi sospetti e ieri mattina si è sottoposto al tampone, risultato positivo. L'Ufficio stampa della diocesi spiega in una nota che «il vescovo non manifesta sintomi gravi e la situazione sanitaria è sotto controllo. È quindi entrato in isolamento. Sono sospesi tutti gli appuntamenti già fissati, mentre per le celebrazioni previste in varie parrocchie, là dove possibile, delegherà dei sacerdoti. Il vescovo ha accolto la notizia con serenità e si unisce a quanti stanno attraversando questo momento difficile. Tutta la diocesi si stringe nella preghiera al proprio pastore e lo affida alla Vergine Maria, Madonna delle Grazie, chiedendo per lui e per quanti sono ammalati il dono della guarigione e di una pronta ripresa».

IL QUADRO

Ieri sono emerse 152 nuove positività, più di una ogni 10 minuti. Il totale dei polesani contagiati da febbraio arriva a 5.166, ovvero uno ogni 45 residenti. Sono, invece, meno della metà le nuove guarigioni accertate, 70, così che il numero delle persone attualmente positive in provincia risale a 2.376, uno ogni 98, il 2,24%. Sono 2.927 le persone in isolamento domiciliare. E si allunga ulteriormente la scia di lutti con altre tre morti, un 92enne, un 84enne e una 88enne, tutti bassopolesani, che erano ricoverati in Area medica a Trecenta. Il totale dei polesani che si sono spenti con Covid arriva così a 126: per 99 la morte è sopraggiunta mentre si trovavano negli ospedali di Rovigo e Trecenta, altri 27 invece sono deceduti in strutture fuori provincia.

«In Polesine - sottolinea il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella - c'è stato un rialzo della curva del contagio, il valore dell'incidenza il numero di nuovi casi rispetto al numero delle persone sottoposte a tampone, è 6,30%: pur essendo più basso della media veneta, 11%, e nazionale, 9,9%, è risalito. Ancor più in questo periodo di avvicinamento al Natale, per eccellenza una festa legata al contatto con le persone care, la raccomandazione è di tenere alta l'attenzione. Confesso che ci aspettiamo che dopo Natale ci sarà comunque un ulteriore innalzamento della curva dei contagi, però cerchiamo di renderlo il più modesto possibile, perché abbiamo una serie di conseguenze personali, socioeconomiche e di peso sul sistema sociosanitario».

SERVIZIO SANITARIO

Attualmente abbiamo 119 ricoverati, 16 in Terapia intensiva, il numero più alto raggiunto durante la prima ondata. Non abbiamo il problema dei posti letto: di terapia intensiva abbiamo 20 posti allestiti e altri 9 attivabili in mezza giornata, mentre in Area medica abbiamo 200 letti. Il problema è quello del personale: se il numero dei ricoverati dovesse salire ulteriormente, sarà necessario ridurre le attività ordinarie che in questo momento stiamo cercando di mantenere il più possibile».

Altri nuovi contagi sono emersi in ambito scolastico, con la positività emersa in due insegnanti della scuola primaria di Canaro, che ha fatto scattare lo screening dell'Usca, mentre i due emersi nella 2.C e 3.C della media di Santa Maria Maddalena, già ieri, e così anche oggi, hanno portato l'intero plesso alla didattica a distanza per motivi organizzativicon la quarantena dei relativi insegnanti. A preoccupare sono soprattutto i nuovi casi nelle case di riposo, con un altro ospite positivo alla Rosa dei venti di Rosolina, altri quattro alla Casa albergo di Lendinara, il focolaio più consistente con 76 ospiti e 26 operatori positivi, e un operatore alla Casa del sorriso di Badia, che porta a 14 le strutture con almeno un caso di contagio. Il sindaco di Adria Omar Barbierato insieme a Simone Mori, presidente del Csa di Adria, ieri sera hanno annunciato nuovi contagi nella struttura adriese, altri due operatori, uno sintomatico e uno asintomatico, e due ospiti del Nucleo azzurro degli autosufficienti, entrambi asintomatici.

Francesco Campi

