ROVIGO Lo scorso 11 dicembre il tampone ha dato esito positivo confermando che i lievi sintomi accusati il giorno precedente dal vescovo Pierantonio Pavanello erano quelli del Covid. Una positività che ha impedito al vescovo di partecipare alle celebrazioni natalizie e che lo sta costringendo ancora all'isolamento domiciliare. «Dopo un secondo tampone di controllo - spiega la Diocesi in una nota diffusa ieri - continua a essere positivo al Covid-19, pertanto permane in isolamento presso la sua residenza in Vescovado. Le condizioni di salute sono in fase di progressivo miglioramento, proseguendo la convalescenza dopo che nei giorni scorsi era stato riscontrato un principio di polmonite bilaterale, fortunatamente non grave. Le terapie farmacologiche stanno facendo effetto. Per ovvi motivi tutte le attività e gli impegni previsti sono sospesi fino a data da destinarsi».

Non potendo farlo di persona durante le consuete celebrazioni nella cattedrale di Adria e nel duomo concattedrale di Rovigo a causa dell'isolamento, il vescovo ha affidato a uno scritto il proprio augurio alla comunità per il nuovo anno che sta per cominciare, del quale riportiamo un ampio stralcio: «Il passaggio a un anno nuovo è sempre motivo per voltare pagina lasciandoci alle spalle le fatiche e le difficoltà dell'anno trascorso e cercando di guardare con fiducia e speranza al nuovo tratto di strada che ci sta davanti. Quest'anno però non è affatto facile voltare pagina dopo l'annus horribilis 2020. Nonostante le speranze, importanti e oserei dire provvidenziali, che ci vengono dai vaccini, abbiamo davanti ancora molti mesi di difficoltà e fatiche da un punto vista sanitario, ma forse ancora di più in prospettiva sociale ed economica. Paura, rabbia, sfiducia sono i sentimenti che ci accompagnano in questo passaggio da un anno all'altro. Riflettendo (e in questi giorni di isolamento ne ho avuto ampia possibilità) mi sembra di poter dire che c'è anche un'altra strada: possiamo partire dal tanto bene che la pandemia ha sprigionato nelle nostre comunità per trarre da lì la forza e la speranza di cui abbiamo bisogno per affrontare la grande sfida del 2021. Auguro a tutti in questo nuovo anno di contribuire con umiltà e amore a trasformare questa terribile prova in un cammino di salvezza».

